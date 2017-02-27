Около 3 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018

Начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер сообщил, что около трех тысяч пожарных и спасателей обеспечат безопасность мероприятий Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018 на юге России. По его словам, для обеспечения безопасности спланирована группа в составе более 2,8 тысячи человек и более 500 единиц техники.

Одер добавил, что в Сочи прикрывать объекты проведения спортивных мероприятий будут более 900 человек и 137 единиц техники, в Волгограде - более 1,2 тысячи человек и 205 единиц техники, в Ростове-на-Дону - более 650 человек и 201 единица техники.

Мероприятия на юге России будут проходить на 26 спортивных объектах, в том числе на трех стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира.

- Сочинский пожарно-спасательный гарнизон - самый мощный на юге России, - приводит ТАСС слова Одера. - Он готов обеспечивать безопасность и прикрывать территории в сложных условиях - в горах и на пересеченной местности, на воде, при затруднении движения на дорогах, а также эвакуации поврежденной техники из тоннелей.

Также он отметил, что подразделения МЧС дополнительно получили современную технику, парк обновлен на 100 процентов. Кроме того, в распоряжении подразделений 126 единиц техники различной функциональности, в том числе 50 единиц пожарно-спасательной техники и 26 снегоболотоходов.