Оге Харейде: "У Дании нет Левандовски – он все сделал в одиночку"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Польшей (2:3) выразил сожаление по поводу поражения. Он отдал должное нападающему команды соперника Роберту Левандовски, который стал автором хет-трика.

– К сожалению, мы очень плохо провели первый тайм, позволив Польше очень многое, – приводит Tmw слова Харейде. – Второй тайм в целом был лучше, несмотря на ужасное начало. Нам удалось вернуться в игру, и это меня радует. Но ошибок было допущено слишком много. В чем отличие Польши от Дании? Левандовски. Он все сделал в одиночку.