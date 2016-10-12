Один из отелей Ростова исключен из программы подготовки ЧМ-2018

Один из строящихся в Ростове-на-Дону отелей исключен из программы подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает regnum.ru. Пятизвездочная гостиница Sheraton будет заменена двумя другими объектами, которые пока не называются. Всего в Ростове должно быть подготовлено пять гостиниц высшей категории, из которых две уже готовы.

В сентябре министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил обеспокоенность темпами строительства отеля Hyatt Regency Rostov, однако его заверили, что объект будет готов в срок.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018 и игру 1/8 финала.