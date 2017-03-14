Одил Ахмедов: "Сборная Узбекистана мечтает сыграть на чемпионате мира в России"

Полузащитник "Шанхай Шангана" и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов отметил, что национальная команда постарается попасть на чемпионат мира-2018 без стыковых матчей. Экс-хавбек "Анжи" и "Краснодара" подчеркнул, что в отборочном турнире команде необходимо улучшить свои результаты.

– Мы можем попасть на чемпионат мира в России, – цитирует пресс-служба ФИФА Ахмедова. – Мы приложим все усилия для реализации этой мечты нашей сборной. В отборочном турнире мы располагаемся на третьей строчке в турнирной таблице после первой части соревнования. Во второй части мы постараемся улучшить свои результаты и попасть на чемпионат мира без стыковых матчей.

Я очень хочу попасть на чемпионат мира, чтобы вернуться в Россию. Но главное – представлять свою страну на мировом первенстве, это было бы превосходно!