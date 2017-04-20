Объявлен аукцион на разработку формы волонтеров Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Власти Москвы объявили аукцион на разработку дизайна формы городских волонтеров Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, сообщает официальный сайт департамента Москвы по конкурентной политике. Подрядчику предстоит выполнить разработку не менее четырех вариантов дизайна экипировки для обоих турниров. Стартовая (максимальная) стоимость контракта составляет 120 миллионов рублей.

Согласно документации, исполнитель должен обеспечить полный комплекс мероприятий по экипировке городских волонтеров. В числе услуг – разработка дизайна и изготовление формы, а также организация работы экипировочного центра с Центром выдачи формы волонтеров.

Всего должно быть изготовлено 8,2 тысячи комплектов формы для обоих турниров. Каждый волонтер Кубка конфедераций получит ветрозащитную куртку, две футболки поло, брюки-шорты, кепку, сумку, значок и упаковочную сумку. К комплекту волонтера чемпионата мира-2018 добавятся кроссовки.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 2 мая, сам аукцион состоится 10 мая.