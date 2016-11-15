ОАЭ победили Ирак в отборе чемпионата мира

Сборная Ирака на выезде уступила ОАЭ (0:2) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. По голу забили Ахмед Халил и Исмаэль Матар. Их команда идет четвертой в группе B, где также выступают Саудовская Аравия, Япония, Австралия и Таиланд. Ирак занимает пятое место.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа B
ОАЭ – Ирак – 2:0 (1:0)
Сборная ОАЭ обыграла Ирак 2:0 и включилась в борьбу за путевку на #ЧМ2018 в России! https://t.co/ZWJwqSSCEn pic.twitter.com/qMJtuC5aXQ– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 15 Samhain 2016
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/