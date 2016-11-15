ОАЭ победили Ирак в отборе чемпионата мира

Сборная Ирака на выезде уступила ОАЭ (0:2) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. По голу забили Ахмед Халил и Исмаэль Матар. Их команда идет четвертой в группе B, где также выступают Саудовская Аравия, Япония, Австралия и Таиланд. Ирак занимает пятое место.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа B

ОАЭ – Ирак – 2:0 (1:0)