17:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Нюша: "Выйдет ли Россия в финал ЧМ-2018? Вопрос не ко мне"

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Певица Нюша, которая стала послом чемпионата мира-2018, отметила, что будет переживать за сборную России и надеется на удачное выступление, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Подарит ли нам сборная России по футболу праздник? Очень хочется верить! Конечно! ЧМ-2018 будет в целом стимулировать развитие футбола, – сказала Нюша. – Надеюсь, что какие-то чувства все-таки проснутся и у нашей сборной. Буду очень переживать.

Выйдет ли сборная России в финал ЧМ-2018 и выиграет ли турнир? Это вопрос не ко мне. Моя задача – раскрыть этот спорт с другой стороны, чтобы люди прониклись подготовкой и процессом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RoyalHunter

Нюша - это свинья из мультика про Смешариков ?

17:19

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