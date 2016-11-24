Нюша: "Выйдет ли Россия в финал ЧМ-2018? Вопрос не ко мне"

Певица Нюша, которая стала послом чемпионата мира-2018, отметила, что будет переживать за сборную России и надеется на удачное выступление, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Подарит ли нам сборная России по футболу праздник? Очень хочется верить! Конечно! ЧМ-2018 будет в целом стимулировать развитие футбола, – сказала Нюша. – Надеюсь, что какие-то чувства все-таки проснутся и у нашей сборной. Буду очень переживать.

Выйдет ли сборная России в финал ЧМ-2018 и выиграет ли турнир? Это вопрос не ко мне. Моя задача – раскрыть этот спорт с другой стороны, чтобы люди прониклись подготовкой и процессом.