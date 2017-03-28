Новая Зеландия - в финальной стадии отбора на ЧМ-2018 от Океании

Сборная Новой Зеландии победила Фиджи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в Океании. Оба мяча провел форвард "Зволле" Райан Томас. Новозеландцы обеспечили себе первое место в группе A и выход в финальную стадию отбора на чемпионат мира. Они проведут два матча с лучшей командой группы B, а победитель противостояния сыграет за право участия в финальной стадии турнира с одной из команд другой зоны.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Группа A
Новая Зеландия - Фиджи - 2:0 (1:0)
Голы: Томас, 27 (1:0). Томас, 69 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/