11:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Новая Зеландия - в финальной стадии отбора на ЧМ-2018 от Океании

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Сборная Новой Зеландии победила Фиджи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в Океании. Оба мяча провел форвард "Зволле" Райан Томас. Новозеландцы обеспечили себе первое место в группе A и выход в финальную стадию отбора на чемпионат мира. Они проведут два матча с лучшей командой группы B, а победитель противостояния сыграет за право участия в финальной стадии турнира с одной из команд другой зоны.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа A

Новая Зеландия - Фиджи - 2:0 (1:0)

Голы: Томас, 27 (1:0). Томас, 69 (2:0).

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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