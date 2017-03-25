10:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Новая Зеландия победила Фиджи в отборе ЧМ-2018

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Сборная Новой Зеландии обыграла Фиджи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Океании. Новозеландцы лидируют в отборочной группе A, для выхода в решающую стадию отбора им достаточно дома не проиграть фиджийцам. 

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа A

Фиджи - Новая Зеландия - 0:2 (0:0)

Голы: Вуд, 49 - с пенальти (0:1). Рохас, 55 (0:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Надо России податься в Океанию, шансы тогда чуть выше будут. Россия же тоже океанами омывается, значит - Океания. Да и очень хочется посмотреть хотя бы по телеку какие там у них бабы на этих загадочных фиджах.

10:44

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