Новая Зеландия победила Фиджи в отборе ЧМ-2018

Сборная Новой Зеландии обыграла Фиджи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Океании. Новозеландцы лидируют в отборочной группе A, для выхода в решающую стадию отбора им достаточно дома не проиграть фиджийцам.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа A

Фиджи - Новая Зеландия - 0:2 (0:0)

Голы: Вуд, 49 - с пенальти (0:1). Рохас, 55 (0:2).