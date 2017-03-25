Новая Зеландия победила Фиджи в отборе ЧМ-2018

Сборная Новой Зеландии обыграла Фиджи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Океании. Новозеландцы лидируют в отборочной группе A, для выхода в решающую стадию отбора им достаточно дома не проиграть фиджийцам.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Группа A
Фиджи - Новая Зеландия - 0:2 (0:0)
Голы: Вуд, 49 - с пенальти (0:1). Рохас, 55 (0:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/
баламошка
Надо России податься в Океанию, шансы тогда чуть выше будут. Россия же тоже океанами омывается, значит - Океания. Да и очень хочется посмотреть хотя бы по телеку какие там у них бабы на этих загадочных фиджах.
10:44