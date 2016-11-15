11:56 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Новая Зеландия не смогла выиграть в официальном матче впервые с 2013 года

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Сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Новой Каледонией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 0:0. Бывший нападающий "Алании" Коста Барбароусес появился на поле на 58-й минуте. Отметим, новозеландцы потеряли очки в официальном матче впервые с 20 ноября 2013 года. После поражения от Мексики в стыковых матчах за право участия в ЧМ-2014 (2:4) новозеландцы победили в девяти играх подряд. Справедливости ради, соперниками их были только полулюбительские и любительские сборные Океании.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа A

Новая Каледония - Новая Зеландия – 0:0

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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