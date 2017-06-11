Новая Каледония обыграла Фиджи в отборе ЧМ-2018

Сборная Новой Каледонии победила Фиджи в матче заключительного четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:1. Встреча не имела турнирного значения - обе команды досрочно лишились шансов на первое место в группе, которое заняла Новая Зеландия.

Новозеландцы за попадание в международные стыковые матчи встретятся с победителем группы B. В ней все три команды - Таити, Соломоновы острова и Папуа-Новая Гвинея - сохраняют шансы на продолжение борьбы.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B

Новая Каледония - Фиджи - 2:1 (1:0)