Новая Каледония обыграла Фиджи в отборе ЧМ-2018

Сборная Новой Каледонии победила Фиджи в матче заключительного четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:1. Встреча не имела турнирного значения - обе команды досрочно лишились шансов на первое место в группе, которое заняла Новая Зеландия.
Новозеландцы за попадание в международные стыковые матчи встретятся с победителем группы B. В ней все три команды - Таити, Соломоновы острова и Папуа-Новая Гвинея - сохраняют шансы на продолжение борьбы.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Группа B
Новая Каледония - Фиджи - 2:1 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/