11:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Новая Каледония обыграла Фиджи в отборе ЧМ-2018

Сборная Новой Каледонии победила Фиджи в матче заключительного четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2018 - 2:1. Встреча не имела турнирного значения - обе команды досрочно лишились шансов на первое место в группе, которое заняла Новая Зеландия.

Новозеландцы за попадание в международные стыковые матчи встретятся с победителем группы B. В ней все три команды - Таити, Соломоновы острова и Папуа-Новая Гвинея - сохраняют шансы на продолжение борьбы.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Группа B

Новая Каледония - Фиджи - 2:1 (1:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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