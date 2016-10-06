Ноэль Ле Грэт: "Бензема теперь может быть вызван в сборную Франции"

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт подчеркнул, что форвард "Реала" Карим Бензема уже может быть вызван в сборную. Напомним, нападающего отстранили от сборной прошлой осенью из-за его причастности к шантажу полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.

– Сейчас его можно вызывать, – цитирует Le Figaro Ле Грэта. – Я не люблю наказывать людей навсегда. Хотя дело еще не закрыто. Лично я считаю, что все выяснено, все позади. Этот игрок нам нравится. В команде от него проблем не было. Дешам его все время защищал. Ему нужно перезапустить карьеру в сборной. Мы оставались последовательными в этом вопросе. Я всегда уважал Бензема, даже когда наказывал его. Нельзя просить игроков быть святыми. Но топ-футболист должен подавать пример. Как и политики, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса. Дешам делает выбор игроков сам. Он определяет лучшее сочетание игроков. Он очень честен и прагматичен.