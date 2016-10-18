Нижнему Новгороду не хватает 10 миллиардов рублей для подготовки к ЧМ-2018

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин сообщил, что город нуждается в дополнительных средствах для приведения в порядок инфраструктуры перед чемпионатом мира-2018. Всего на подготовку Нижегородской области к ЧМ-2018 по госпрограмме планируется выделить 63 миллиарда рублей, из них 17 - на строительство стадиона. Остальные средства будут направлены на строительство других спортивных объектов и развитие транспортной инфраструктуры.

- Примерно нам сегодня нужно 10 миллиардов рублей для того, чтобы привести город в порядок: отремонтировать фасады, дороги, подъезды к стадиону, на котором пройдут матчи ЧМ-2018, - приводит ТАСС слова Карнилина. - Эти вопросы будут рассматриваться совместно с правительством Нижегородской области. Мы сейчас готовим такую служебную записку, будет встреча с губернатором, где будут обсуждаться все эти вопросы.