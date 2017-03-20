Нижегородский стадион после ЧМ-2018 может стать концертной площадкой

Стадион "Нижний Новгород", строящийся к чемпионату мира-2018, после завершения турнира может стать концертной площадкой, сообщает newsnn.ru со ссылкой на депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Тимофеева.

– Когда было принято решение о проведении в Нижнем Новгороде игр чемпионата мира по футболу-2018, это было очень важно для города, – сказал Тимофеев. – Во-первых, на федеральные деньги будет построен стадион за 17 миллиардов рублей. Во-вторых, еще 13 миллиардов рублей будут направлены на развитие инфраструктуры вокруг стадиона – это и дороги, и обходы, и мосты, и мероприятия по обеспечению безопасности. Сейчас встает закономерный вопрос: как будет использоваться стадион после чемпионата мира?

Возьмем, к примеру, итальянский стадион "Сан-Сиро" – там и концерты проходят, и матчи. Давайте просто перед международными соревнованиями проведем сертификацию, если таковая потребуется.

Стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.