Нижегородский стадион "Локомотив" реконструируют к ЧМ-2018 за 147 миллионов

Определен подрядчик по реконструкции стадиона "Локомотив" в Нижнем Новгороде, сообщает newsnn.ru. Им стал единственный участник торгов "Нижегородспецгидрострой". Цена контракта составляет 147 миллионов рублей. Стадион станет одной из тренировочных площадок для участников ЧМ-2018. Работы на нем должн быть выполнены до 1 декабря 2017.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.