Нижегородский стадион "Локомотив" после ремонта может принять этап Кубка мира по легкой атлетике

Стадион "Локомотив" в Нижнем Новгороде, который будет реконструирован к чемпионату мира по футболу 2018 года, после окончания турнира станет тренировочной базой для легкоатлетов области и сможет принимать этапы Кубка мира по легкой атлетике, сообщил в интервью ТАСС вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский. По его словам, на прошлой неделе был заключен договор на проектирование подготовки стадиона "Локомотив" к ЧМ-2018, который станет тренировочной площадкой для команд-участниц мирового первенства. Проектные работы должны закончиться в первом квартале 2017 года, а непосредственно строительно-монтажные работы на арене начнутся во втором квартале 2017-го. Как отметил вице-губернатор, реконструкция "Локомотива" коснется, в первую очередь, подсобных помещений арены, раздевалок, фасада. Также будет отремонтирован медиацентр, установлено дополнительное освещение.