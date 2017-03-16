08:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Нижегородские волонтеры ЧМ-2018 встретились с Дмитрием Черышевым

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В центре по подготовке городских волонтеров в Нижнем Новгороде прошла встреча с послом чемпионата мира-2018 Дмитрием Черышевым. Бывший футболист сборной России и известный тренер поделился ожиданиями от ЧМ-2018 и дал кандидатам в волонтеры несколько советов.

- Болельщики приедут в Россию не только, чтобы поддержать свои сборные, но и для того, чтобы познакомиться с достопримечательностями страны. И задача городских волонтеров направить их, чтобы они увидели буквально все туристические места города, - цитирует welcome2018.com Черышева. - Они будут встречать гостей с улыбкой, что называется, с душой. Городской волонтер обязательно будет знать все достопримечательности города. Тем, кто станет волонтером, конечно, посчастливиться принять участие в таком масштабном мероприятии, о котором он будет вспоминать всю жизнь. В мире футбола нет аналогов грядущему событию, тем более, оно пройдет в России впервые!

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/gorodskie-volontery-vstretilis-s-poslom-nizhnego-novgoroda-dmitriem-cheryshevym/

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