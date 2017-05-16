Нижегородские волонтеры ЧМ-2018 собрали тонну мусора в рамках акции "Марш парков"

Активисты волонтерского центра ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде приняли участие в экологической акции "Марш парков", сообщает welcome2018.com. Около 150 волонтеров собрали на территории парка "Швейцария" около тонны мусора. Все участники мероприятия получили памятные сувениры.

- Эта акция – наш продуктивный вклад в реализацию концепции "Устойчивого развития", которая является одной из важнейших составляющих подготовки и проведения чемпионата мира, – сказала директор волонтерского центра Елена Чуманкина. – Бережное отношение к окружающей среде, осознанный и продуктивный подход к вопросам сбора отходов позволят сделать наш город чище и опрятнее.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.