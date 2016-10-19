Николай Дроздов: "Самый удачный талисман чемпионата мира – волк"

Известный телеведущий, посол чемпионата мира-2018 Николай Дроздов рассказал, кто, на его взгляд, должен стать победителем среди талисманов на чемпионат мира. Персонаж будет представлен в пятницу в эфире программы "Вечерний Ургант".

– Я считаю, самый удачный талисман – волк. Его ареал обитания по всей нашей стране, от степных до тундровых зон. Он смелый, благородный хищник, который защищает свою семью, кормит волчат и волчицу. У него только одна волчица – это пример семейного образа жизни и трудолюбия. Этого нет ни у тигра, ни у кота.

Добыча не уходит от волка, он великолепный нападающий, просто центрфорвард. Дружной стаей они нападают и могут обеспечить нашу победу. Мы должны дойти до финала, просто обязаны, как хозяева. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)