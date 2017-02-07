Николай Цуканов: "Ход строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира-2018 опасений не вызывает"

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов сообщил, что ход строительства стадиона в Калининграде к чемпионату мира-2018, как и подготовка региона к турниру, в целом серьезных опасений не вызывает. Цуканов также отметил, что объекты инфраструктуры ЧМ, в частности съезды с моста, ведущего к острову Октябрьский, где ведется строительство арены, также будут сданы к намеченным срокам.

– Это уже стадион, а не строительная площадка, уже видны яркие, четкие контуры (арены), трибуны, ведется подготовка к отделочным работам, приобретаются кресла, обсуждается тема фасада, внешнего вида стадиона, как будет выглядеть стадион, отделочные материалы... Это такие небольшие нюансы, которые тоже очень важны для стадиона, но это уже стадион, конечно, – цитирует ТАСС Цуканова. – Нет никаких сомнений, что он будет построен в срок. Пока нет никаких опасений, что в указанный срок город не подготовится.