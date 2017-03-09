Николай Безуглов: "Ростов-Арена" готова на 75 процентов"

Министр строительства Ростовской области Николай Безуглов сообщил, что строительство "Ростов-Арены" идет с опережением графика. По его словам, стадион, который примет матчи чемпионата мира-2018, готов на 75 процентов.

- Стадион готов на 75 процентов, строительство идет с опережением графика, - приводит ТАСС слова Безуглова. - Нет никаких сомнений, что он будет сдан в сроки - до 25 декабря текущего года, но можно говорить, что строительство завершится досрочно. Вопросы эксплуатации будут решаться со временем.

Уже приступили к элементам благоустройства, завершается строительство билетных касс и КПП. На самом стадионе выполнены внутренние и внешние инженерные коммуникации, залито бетонное основание поля. 20 марта приступим к устройству самого "пирога" футбольного поля, это основной элемент. Генподрядчик "Крокус Групп" заключил контракт с московским филиалом одной английской компании - эта организация занималась обустройством полей на многих стадионах Англии, Украины и России.

Отметим, "Ростов-Арена" будет вмещать более 45 тысяч зрителей во время чемпионата мира и чуть менее 38 тысяч после турнира. Стоимость строительства составляет 19,8 млрд рублей.