Никита Симонян: "UKAD ищет что-то, чтобы лишить нас чемпионата мира"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил мнение, что введение внесоревновательного допинг-контроля в премьер-лиге является попыткой найти способ отнять у России чемпионат мира. Ранее стало известно, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) будет проводить внесоревновательное допинг-тестирование в клубах премьер-лиги.

- Вопрос ясен, что они (UKAD) ищут, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Ищут что-то, чтобы лишить нас чемпионата мира. Все ведь делается с одной целью. Откровенно говоря, уже набили оскомину до противного все эти допинговые дела. Почему-то ищут именно у россиян. У клубов из других стран и у других сборных ведь не ищут ничего! Но этот номер не пройдет.