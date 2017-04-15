23:20 15 апреля | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Никита Симонян: "UKAD ищет что-то, чтобы лишить нас чемпионата мира"

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян выразил мнение, что введение внесоревновательного допинг-контроля в премьер-лиге является попыткой найти способ отнять у России чемпионат мира. Ранее стало известно, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) будет проводить внесоревновательное допинг-тестирование в клубах премьер-лиги.

- Вопрос ясен, что они (UKAD) ищут, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Ищут что-то, чтобы лишить нас чемпионата мира. Все ведь делается с одной целью. Откровенно говоря, уже набили оскомину до противного все эти допинговые дела. Почему-то ищут именно у россиян. У клубов из других стран и у других сборных ведь не ищут ничего! Но этот номер не пройдет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170415/1119133325.html

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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Да везде враги, паранойя цветёт буйным цветом! Заговор налицо! Санитары, за дело!

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