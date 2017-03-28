Никита Симонян: "Макларен - гнуснейшая личность, которая копается в д..."

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что существует идея отнять у России ЧМ-2018. При этом, по словам Симоняна, турнир все равно пройдет в России.
– Всем ясно, есть идея отобрать у нас чемпионат, – приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. – У них идея, поэтому хотят и ищут. Взялись за футбол – допинг и так далее. Думаю, что господин Макларен – гнуснейшая личность. Гнуснейшая личность, которая копается в дерьме. Чемпионат все равно пройдет в России.
Последний Легион
Мы чемпионы!
00:31
hyperion
Если кто-то захочет бойкотировать ЧМ, это будут лишь их проблемы.
23:25 28 марта
knyaz boltconskiy
Пройдёт конечно,но неполноценным.
23:20 28 марта