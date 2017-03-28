23:11 28 марта | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Никита Симонян: "Макларен - гнуснейшая личность, которая копается в д..."

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Первый вице-президент РФС Никита Симонян подчеркнул, что существует идея отнять у России ЧМ-2018. При этом, по словам Симоняна, турнир все равно пройдет в России.

– Всем ясно, есть идея отобрать у нас чемпионат, – приводит "Р-Спорт" слова Симоняна. – У них идея, поэтому хотят и ищут. Взялись за футбол – допинг и так далее. Думаю, что господин Макларен – гнуснейшая личность. Гнуснейшая личность, которая копается в дерьме. Чемпионат все равно пройдет в России.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170328/1118267730.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Последний Легион

Мы чемпионы!

00:31

hyperion

Если кто-то захочет бойкотировать ЧМ, это будут лишь их проблемы.

23:25 28 марта

knyaz boltconskiy

Пройдёт конечно,но неполноценным.

23:20 28 марта

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ