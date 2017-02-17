11:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Никита Симонян: "Англичане не могут успокоиться, что чемпионат мира-2018 пройдет в России"

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Беспорядки в Марселе, устроенные российскими и британскими фанатами во время Euro-2016."Для одних – праздник футбола, для других – праздник насилия". Фильм BBC о российских фанатах

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян уверен, что фильм телеканала BBC об активных российских фанатах и их взаимоотношениях с английскими болельщиками - часть кампании, развернутой против проведения чемпионата мира-2018 в России. По его словам, британцы будут достойно приняты россиянами на во время мирового первенства.  

- Есть хорошая русская поговорка: чья бы корова мычала… Беспорядки на Euro-2018? Это исходит от англичан, - сказал Симонян. - Они забыли, что были отстранены от участия в еврокубках после трагедии в Брюсселе. Поэтому не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Дурной пример заразителен. Наши болельщики, к сожалению, переняли негативные качества от европейских фанатов.

Что касается чемпионата Европы-2016, наши ли болельщики были зачинателями беспорядков - большой вопрос. Но о своих фанатах они ничего не говорят. Фильмы можно сделать какие угодно. Развернулась целая кампания. Пока они не могут успокоиться, что чемпионат пройдет в нашей стране, вот и льют грязь. Мне хочется к ним обратиться: "Успокойтесь же, господа. Приезжайте в Россию, вас достойно примут. Я уверен, что на наших стадионах будет полный порядок". (Любовь КОНЯЕВА)

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