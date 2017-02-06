11:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Никита Крюков: "Российские футбольные клубы мне неинтересны"

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Олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках россиянин Никита Крюков отметил, что не смотрит футбол с участием российских клубов. Однако, по его словам, чемпионат мира в России он без внимания не оставит.

- Ну, а что можно с этим сделать? В какой-то мере это обидно, в какой-то мере обидно за то, что футболисты получают космические зарплаты, но не дают достойной игры, - цитирует Крюкова "Р-Спорт". - Но это такие вещи, на которые мы повлиять не очень можем. Мы можем только стараться выигрывать, тогда будут показывать, на твои победы будут равняться, учиться...

Конечно, ЧМ смотреть буду. А вот чемпионаты, где участвуют клубы, особенно российские, вообще не смотрю, знать не знаю, что там происходит. Мне это неинтересно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170206/1115902702.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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abs68

Крюков забыл еще сказать что кроме лыж он в остальных видах спорта вообще не разбирается, особенно в футболе: "22 мужика бегают за одним мячом, непонятно". Непонятно, зачем у посторонних людей спрашивать мнение о спорте, к которому они никакого отношения не имеют.

17:49

knyaz boltconskiy

Завидует футболерам,а вообщем прав-смотреть в рфпл можно 6 матчей за сезон.

14:37

199

Его понять можно. А в том, что наши футболёры получают большие и не заслуженные зарплаты, он прав.

14:04

shpasic

боюсь даже спросить, сколько российских футболистов смотрит соревнования лыжников.

13:32

СпортМэн

А мы бы и про него не узнали,если бы он это не сказал.Одним словом,лыжник.

12:42

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