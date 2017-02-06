Никита Крюков: "Российские футбольные клубы мне неинтересны"

Олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках россиянин Никита Крюков отметил, что не смотрит футбол с участием российских клубов. Однако, по его словам, чемпионат мира в России он без внимания не оставит.

- Ну, а что можно с этим сделать? В какой-то мере это обидно, в какой-то мере обидно за то, что футболисты получают космические зарплаты, но не дают достойной игры, - цитирует Крюкова "Р-Спорт". - Но это такие вещи, на которые мы повлиять не очень можем. Мы можем только стараться выигрывать, тогда будут показывать, на твои победы будут равняться, учиться...

Конечно, ЧМ смотреть буду. А вот чемпионаты, где участвуют клубы, особенно российские, вообще не смотрю, знать не знаю, что там происходит. Мне это неинтересно.