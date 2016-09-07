Н'Голо Канте: "У французов преобладает разочарование после ничьей с Белоруссией"

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте после ничьей с Белоруссией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:0) отметил очень компактную оборону соперника. Также он признал, что мысли игроков направлены на попадание в финальную часть ЧМ-2018, а Euro-2016 позади.

- Сейчас у игроков сборной Франции преобладает разочарование, - цитирует L'Equipe Канте. - В первой половине встречи мы сделали все, что могли, против очень компактной обороны. Белорусы поставили нас в трудное положение. После мы стали играть лучше, но не забили. Euro-2016? Этот турнир позади. Сейчас все мысли о попадании на чемпионат мира-2018.