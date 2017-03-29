Неймар: "Недавно никто не хотел поддерживать сборную Бразилии"

Нападающий сборной Бразилии Неймар после победы над Парагваем (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что команде удалось реабилитироваться перед болельщиками, обеспечив выход в финальную часть мирового первенства.

По его словам, недавно никто не хотел поддерживать бразильцев, но футболисты изменили эту ситуацию.

- Сборная Бразилии рада, что гарантировала участие в чемпионате мира 2018 года, - приводит Sport.es слова Неймара. - Это плод труда всех нас. Несколько месяцев назад никто не хотел поддерживать национальную команду, но сейчас все счастливы. Нам удалось реабилитироваться перед болельщиками.