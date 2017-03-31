01:56 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Неймар: "Не очень внимательно слежу за сборной России"

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Лидер сборной Бразилии Неймар подчеркнул в интервью "СЭ", что не следит за выступлением сборной России, поэтому ему трудно делать сделать прогноз по поводу выступления хозяев ЧМ-2018. Бразилия первой гарантировала себе участие в соревновании через отборочный турнир.

– Вы уже точно поедете в Россию. Кроме того, в чемпионате мира, вероятно, примут участие и еще двое великих игроков – Криштиану Роналду и Месси. Кто из них выиграет турнир?

– Желтые, вперед! Вперед, Бразилия! Конечно, надеюсь на то, что Бразилия выиграет титул чемпиона мира.

– В это сложно поверить, и все же – как оцените шансы сборной России на победу? Сколько процентов дадите на такой исход?

– Я не очень внимательно слежу за сборной России, и в первую очередь болею за свою страну. Но желаю удачи российским футболистам, только не против моей Бразилии… (Дмитрий СОМОВ)

Полностью интервью Неймара

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