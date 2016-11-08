Неймар и Месси прибыли вместе на матч Бразилии и Аргентины

Нападающие "Барселоны" Неймар и Лионель Месси прилетели на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между Бразилией и Аргентиной вместе на частном самолете. Как сообщает официальный сайт ФИФА, компанию им составил аргентинский полузащитник Хавьер Маскерано. Они прибыли в Белу-Оризонти на день позже команд, поскольку в воскресенье приняли участие в матче чемпионата Испании между "Барселоной" и "Севильей" (2:1).

Месси и Маскерано стали последними прибывшими на игру, которая состоится 11 ноября. А вслед за Неймаром в сборную Бразилии прибудет полузащитник "Зенита" Жулиану.