Нету вызван в сборную Португалии

Тренерский штаб сборной Португалии объявил состав команды на ближайшие международные матчи, сообщает сайт федерации футбола страны. Отметим, что в национальную команду вызван защитник "Зенита" Луиш Нету, который провел 27 матчей в составе российского клуба во всех турнирах.

25 марта португальцы встретятся с командой Венгрии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018, а 28-го числа проведут товарищеский матч против Швеции.

Состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Карлуш Марафона ("Брага"), Руй Патрисиу ("Спортинг" Лиссабон).

защитники: Бруну Алвеш ("Кальяри"), Жозе Фонти ("Вест Хэм"), Жоау Канселу ("Валенсия"), Луиш Нету ("Зенит"), Пепе ("Реал"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Седрик Суареш ("Саутгемптон"), Элизеу Перейра, Нелсон Семеду (оба – "Бенфика").

полузащитники: Андре Гомиш ("Барселона"), Данилу Перейра ("Порту"), Жоау Мариу ("Интер"), Пиззи ("Бенфика"), Жоау Моутинью ("Монако"), Ренату Саншеш ("Бавария"), Виллиам Карвалью ("Спортинг" Лиссабон).

нападающие: Бернарду Силва ("Монако"), Криштиану Роналду ("Реал"), Эдер Маседу ("Лилль"), Андре Силва ("Порту"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ"), Желсон Мартинш ("Спортинг" Лиссабон).