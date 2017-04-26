Неприглядные дома в Самаре закроют двухметровыми заборами к чемпионату мира-2018

Исполняющая обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко сообщила, что к чемпионату мира-2018 года в нескольких районах города вдоль гостевых маршрутов появятся заборы высотой от 2 до 2,5 метра. Расходы на данные работы составят 20 миллионов рублей.

– Мы стараемся, чтобы наша Самара предстала перед гостями спортивного праздника только с лучшей стороны, – цитирует "Комсомольская правда – Самара" Бондаренко. – В ремонте фасадов сегодня нуждаются 456 многоквартирных домов. И их ремонтируют. Деньги выделяются из областной казны, фонда капитального ремонта и собственников. Конечно, еще есть меценаты.

Аварийные расселенные дома, которые пока нет возможности снести, временно скроют за фальшфасадами. К примеру, в них нуждается первый квартал поселка Мехзавод, но это – экстренная мера. Те постройки, которые находятся в неприглядном виде, огородят заборами. Большая часть таких зданий находится вдоль Ракитовского и Красноглинского шоссе, в Ленинском и Октябрьском районах. Основная задача – не столько закрыть, сколько создать красивый облик.

Чтобы работа шла быстрее, мы подключили молодежные стройотряды, и просим жителей: если хотите помочь, то обратитесь в районную администрацию, где подскажут телефоны и адреса пунктов приема.