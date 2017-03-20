21:30 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Неманья Матич: "Сборная Сербии не будет играть на ничью в матче с Грузией"

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Полузащитник "Челси" и сборной Сербии Неманья Матич в преддверии игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Грузии отметил, что этот матч может стать решающим для его команды. Встреча состоится в Тбилиси 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Никогда нельзя играть на ничью, – цитирует Worldsport Матича. – Любой соперник может наказать за расслабленность. В игре Уэльс – Грузия хозяева поля должны были побеждать, но матч закончился со счетом 1:1. Игра в Тбилиси, вероятно, может стать ключевой для нашей команды. Каждый балл в турнирной таблице имеет важное значение.

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Материалы REN-TV

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