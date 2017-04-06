Некоторые сборные зарезервировали тренировочные площадки в Подмосковье на ЧМ-2018

Некоторые национальные сборные, которые будут участвовать в чемпионате мира 2018 года, уже зарезервировали себе тренировочные площадки в Московской области. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России будет готовиться к чемпионату мира в УТЦ "Новогорск".

- Инспекционные визиты на территорию области совершает большое количество представителей национальных федераций, - цитирует ТАСС Терюшкова. - Я не могу разглашать секретную информацию. Но скажу так: уже есть площадки, забронированные некоторыми командами. Раскрывать, что это за сборные, я не могу. Но есть понимание, что у нас будут тренироваться топовые национальные команды.

Что касается нашей сборной, то из 17 баз Подмосковья на одной из них команда России точно будет жить.