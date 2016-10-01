Недостроенный "Шератон" в Ростове-на-Дону заменят двумя отелями к ЧМ-2018

Недостроенный пятизвездочный отель "Шератон" в Ростове-на-Дону, который был заявлен как объект чемпионата мира-2018, будет заменен на две четырехзвездочные гостиницы поменьше, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В первой декаде сентября первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что власти области будут исключать строящиеся в Ростове-на-Дону пятизвездочные гостиницы "Хаятт" и "Шератон" из программы подготовки к чемпионату мира по футболу из-за опасений, что отели не будут построены в срок.

Строительство "Шератона" начинало ООО "Лира". В апреле 2016 года московская компания "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ) стала владельцем этого актива и сейчас выставлена на продажу. Гостиница на 48,5 тысяч кв. метров будет расположена в центральной части Ростова-на-Дону. В бизнес-комплекс войдут 307 номеров под управлением международного гостиничного оператора Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc, конференц-центр на 500 мест, переговорные комнаты, многоуровневый паркинг на 137 машиномест, бассейн и SPA-центр, бары, рестораны, торговые помещения.

– Мы уже внесли предложения по новым отелям "Рэддисон" и "Доломан", – приводит ТАСС слова Голубева. – Коечный фонд этих отелей нам позволяет закрыть проблему "Шератона", но мы не оставляем надежды и его достроить. Есть еще две гостиницы, которые не включены в дорожную карту. Инвесторы хотят успеть построить их к концу 2017 года или первой половине 2018-го. Это будут отели до 100 номеров.