22:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Натхо - в "старте" сборной Израиля на матч с Испанией

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо выйдет в стартовом составе сборной Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании. Израильская команда выйдет на игру с траурными повязками в память об известном спортивном журналисте Меире Айнштейне, скончавшемся 23 марта на 65-м году жизни.

Состав сборной Израиля выглядит следующим образом: Марсиано – Даса, Цедек, Тиби, Гершон – Коэн, Натхо – Бен Хаим, Эйнбиндер, Рафаэлов – Захави.

Встреча Испания – Израиль пройдет в Хихоне и начнется в 22.45 по московскому времени. (Эли ШВИДЛЕР)

Трансляция матча Испания – Израиль

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Материалы REN-TV

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