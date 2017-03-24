Натхо - в "старте" сборной Израиля на матч с Испанией

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо выйдет в стартовом составе сборной Израиля в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании. Израильская команда выйдет на игру с траурными повязками в память об известном спортивном журналисте Меире Айнштейне, скончавшемся 23 марта на 65-м году жизни.

Состав сборной Израиля выглядит следующим образом: Марсиано – Даса, Цедек, Тиби, Гершон – Коэн, Натхо – Бен Хаим, Эйнбиндер, Рафаэлов – Захави.

Встреча Испания – Израиль пройдет в Хихоне и начнется в 22.45 по московскому времени. (Эли ШВИДЛЕР)

Трансляция матча Испания – Израиль