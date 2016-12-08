11:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Наталья Паршикова: "ЧМ-2018 повлияет на численность населения России и здоровье"

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Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова отметила важность проведения чемпионата мира-2018 в России. Она назвала турнир проектом национального масштаба и отметила его важное экономическое значение. 

- Проведение турнира повлияет на численность населения страны и его здоровье; мы рассчитываем на поднятие самосознания народа, - цитирует ТАСС Паршикову. - Рассчитываем также получить положительный финансовый эффект, добиться ускорения социального роста городов и населения. Вспомните наследие Олимпийских игр в Сочи. Так, представьте, что чемпионат мира получит эффект, как в Сочи, только помноженный на одиннадцать - как количество городов чемпионата мира.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3852378

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