15:40 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Наталья Ищенко запустила часы обратного отсчета до ЧМ-2018 в Калининграде

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В Калининграде запустили часы обратного отсчета до чемпионата мира-2018, сообщает kgd.ru. Объект установили рядом с памятником "Мать-Россия". По словам представителя спонсора, после турнира часы передадут городу. В торжественном мероприятии приняла участие посол ЧМ-2018, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

- Чемпионат мира – огромная радость для всех жителей нашей страны, - сказала Ищенко. - Я уверена, что Калининград сможет достойно принять матчи первенства, а эти часы станут еще одной точкой притяжения для жителей города и туристов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://kgd.ru/news/society/item/60732-ostalos-500-dnej-v-kaliningrade-ustanovili-chasy-obratnogo-otschjota-do-chm-2018

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