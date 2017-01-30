Наталья Ищенко запустила часы обратного отсчета до ЧМ-2018 в Калининграде

В Калининграде запустили часы обратного отсчета до чемпионата мира-2018, сообщает kgd.ru. Объект установили рядом с памятником "Мать-Россия". По словам представителя спонсора, после турнира часы передадут городу. В торжественном мероприятии приняла участие посол ЧМ-2018, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

- Чемпионат мира – огромная радость для всех жителей нашей страны, - сказала Ищенко. - Я уверена, что Калининград сможет достойно принять матчи первенства, а эти часы станут еще одной точкой притяжения для жителей города и туристов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.