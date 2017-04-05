Народные ремесленники могут представить продукцию на ЧМ-2018

Народные ремесленники смогут представить свою продукцию на чемпионате мира-2018, сообщает riamo.ru. Данный вопрос обсуждался на конференции ассоциации "Народные художественные промыслы России. Заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова пообещала провести отдельные обсуждения по данному вопросу с РФС и оргкомитетом ЧМ-2018.

- Не могу сказать, на какую тематику будет продукция, потому что материалы еще в работе. Окончательное обсуждение, я думаю, возможно состоится в ближайшие пару месяцев, - сказала Кадырова.