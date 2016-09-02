Нани: "Португалия может адаптироваться к игре без Криштиану Роналду и Ренату Санчеша"

Полузащитник сборной Португалии Луиш Нани отметил, что его команда способна успешно выступать и без лидеров – Криштиану Роналду и Ренату Санчеша. Оба этих игрока не приняли участия в товарищеском матче с Гибралтаром (5:0).

– Я очень доволен игрой команды, – цитирует A Bola Нани, оформившего дубль. – Думаю, мы проделали хорошую работу. Но знаем, что следующая игра будет гораздо сложнее. Впереди Швейцария и матч отборочного турнира ЧМ-2018. От нас потребуется больше усилий. Но мы показали себя уверенной единой командой. Конечно, Криштиану Роналду и Ренату Санчеш очень важны, но мы должны уметь адаптироваться к их отсутствию. У нас есть те, кто может это сделать.