НАК: спланированы все меры для обеспечения безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018

Первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин подчеркнул, что Россия разработала необходимые меры безопасности для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира в 2018 году.

Игры Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге.

- Мероприятия по обеспечению безопасности этих соревнований уже проводятся, - приводит ТАСС слова Кулягина. - При их организации учтен большой опыт, который накоплен был и Национальным антитеррористическим комитетом, и Федеральным оперативным штабом (ФОШ), и правоохранительными органами при обеспечении безопасности и проведении Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в Казани и других массовых мероприятий.

Безусловно, особое внимание обращается на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, которые будут использоваться для проведения соревнований, для размещения команд, комплексов, где команды будут проводить свои тренировки.

По его словам, в городах, где будут проходить матчи, состоятся заседания антитеррористических комиссий, эти вопросы будут рассматриваться на заседаниях НАК и ФОШ.

- Важное направление - это подготовка сил и средств к работе в условиях проведения соревнований, - добавил Кулягин. - Будут проведены все необходимые тренировки как на региональном, так и на федеральном уровнях. Все необходимые меры спланированы, реализуются и, полагаем, они будут достаточными для обеспечения безопасности.