На застройщика "Ростов Арены" подали в суд

Арбитражный суд Москвы назначил на 23 ноября предварительные слушания по иску министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области к заказчику-застройщику стадиона ЧМ-2018 ФГУП "Спорт-Инжиниринг", сообщает donnews.ru. С компании требуют 15,8 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ.

Иск был подан еще в августе 2015 года, несколько раз слушания по нему переносились, и в декабре Минстрою было отказано в его удовлетвоорении. После решения суда министерство подало ряд жалоб, что привело к отмене предыдущего решения.

На данный момент готовность "Ростов Арены" оценивается в 62 процента. На ней должны пройти четыре матча группового турнира чемпионата мира и игра 1/8 финала.