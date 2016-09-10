На выкатном поле стадиона на Крестовском острове уложен газон

На стадионе на Крестовском острове уложен газон. Отметим, что арена оборудована выкатным полем. Ожидается, что новый стадион примет первые матчи в апреле-мае 2017 года. Также планируется, что на арене пройдут встречи Кубка конфедераций-2017. (Гоша ЧЕРНОВ)
Митюня
Теперь над уложенным на выкаченном поле газоном нужно строить новый стадион
15:55
shpasic
не, оно выкачено, просто обратно не закатить теперь. нужно стену разбирать.
15:11
waleriy
Поле-то уложил , но поле не выкатывается. Строительный брак.
14:58