На выкатном поле стадиона на Крестовском острове уложен газон

На стадионе на Крестовском острове уложен газон. Отметим, что арена оборудована выкатным полем. Ожидается, что новый стадион примет первые матчи в апреле-мае 2017 года. Также планируется, что на арене пройдут встречи Кубка конфедераций-2017. (Гоша ЧЕРНОВ)