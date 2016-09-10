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На выкатном поле стадиона на Крестовском острове уложен газон

Выкатное поле стадиона на Крестовском острове. Фото Гоша ЧЕРНОВ, "СЭ" Выкатное поле стадиона на Крестовском острове. Фото Гоша ЧЕРНОВ, "СЭ"
Выкатное поле стадиона на Крестовском острове. Фото Гоша ЧЕРНОВ, "СЭ"
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На стадионе на Крестовском острове уложен газон. Отметим, что арена оборудована выкатным полем. Ожидается, что новый стадион примет первые матчи в апреле-мае 2017 года. Также планируется, что на арене пройдут встречи Кубка конфедераций-2017. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Митюня

Теперь над уложенным на выкаченном поле газоном нужно строить новый стадион

15:55

shpasic

не, оно выкачено, просто обратно не закатить теперь. нужно стену разбирать.

15:11

waleriy

Поле-то уложил , но поле не выкатывается. Строительный брак.

14:58

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