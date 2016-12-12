17:55 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На время ЧМ-2018 появятся еще около 20 км выделенных полос

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На период чемпионата мира-2018 в Москве появятся около 5 гектаров парковочного пространства и 20 км дополнительных выделенных полос для общественного транспорта. Об этом заявил руководитель Центра организации дорожного движения Москвы Владимир Юрьев.

- Мы сделаем порядка 5 га временного парковочного пространства, дополнительно введем около 20 км выделенных полос, - цитирует mskagency.ru Юрьева. - Мы уже сделали моделирование и уже понимаем, где будем реализовывать дополнительные выделенные полосы. Сейчас в Москве 27 выделенных полос общей протяженностью 245 км, мы предполагаем, что будет сформировано еще порядка четырех дополнительных временных полос.

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2616979

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