На "Волгоград Арене" завершился монтаж компрессионного кольца

Строители завершили монтаж компрессионного кольца волгоградского стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018, сообщает портал welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании–заказчика "Спорт-Ин". Вес кольца составляет 1300 тонн.

Компрессионное кольцо – основной элемент кровельной системы сооружения, к которому будет крепиться вся вантовая система и фермы над фойе, соединяющие его с внешним фасадным кольцом.



"Общественная значимость стадиона, его уникальное расположение предполагают, что это должен быть объект, формирующий современное лицо города", – говорится в сообщении, опубликованном на портале welcome2018.com.