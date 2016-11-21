16:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На "Волгоград Арене" завершился монтаж компрессионного кольца

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Строители завершили монтаж компрессионного кольца волгоградского стадиона, на котором пройдут матчи чемпионата мира-2018, сообщает портал welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу компании–заказчика "Спорт-Ин". Вес кольца составляет 1300 тонн.

Компрессионное кольцо – основной элемент кровельной системы сооружения, к которому будет крепиться вся вантовая система и фермы над фойе, соединяющие его с внешним фасадным кольцом.

"Общественная значимость стадиона, его уникальное расположение предполагают, что это должен быть объект, формирующий современное лицо города", – говорится в сообщении, опубликованном на портале welcome2018.com.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/77585/

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