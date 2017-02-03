На "Волгоград-Арене" начали демонтаж временных конструкций

Рабочие приступили к демонтажу временных металлоконструкций "Волгоград-Арены", сообщает welcome2018.com. Предварительно специалисты выполнили проверку качества работ по монтажу фасадного кольца весом 3800 тонн, поэтому теперь конструкции, поддерживающие элементы "короны" стадиона, могут быть разобраны.

Параллельно строители осуществляют монтаж металлических ферм, которые расположатся над фойе стадиона и соединят фасад с компрессионным кольцом. Укрупненная сборка ферм выполняется на земле, затем в готовом виде их поднимают и устанавливают в проектное положение на высоте 40 метров. К настоящему времени собраны 65 из 88 ферм. На стадионе продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных сетей, строится обходная пешеходная эстакада. Возводится центральная лестница шириной 123 метра, по бокам от нее расположатся пандусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.