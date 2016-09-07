На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в России

Информация о том, что сборная Украины намерена бойкотировать чемпионат мира в России, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.

- Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация - выдумка, - цитирует ТАСС Гливинского. - Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире попали в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косова, Хорватии и Турции. Напрямую в финальную часть чемпионата мира проходит только команда, занявшая первое место в группе. Сборная, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах.



