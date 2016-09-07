11:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На Украине опровергли слухи о бойкоте ЧМ-2018 в России

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Информация о том, что сборная Украины намерена бойкотировать чемпионат мира в России, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.

Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация - выдумка, - цитирует ТАСС Гливинского. - Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире попали в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косова, Хорватии и Турции. Напрямую в финальную часть чемпионата мира проходит только команда, занявшая первое место в группе. Сборная, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах. 


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3600461

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