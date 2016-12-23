11:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На тренировочную площадку ЧМ-2018 в Дзержинске потратят более 133 миллионов

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133,592 миллиона рублей будет выделено на реконструкцию стадиона в Дзержинске к ЧМ-2018, сообщает nta-nn.ru. Торги по определению исполнителя работ пройдут 16 января. Часть средств оплатит администрация Дзержинска, а еще часть - из федерального бюджета. 

В рамках реконструкции на стадионе будет заменено покрытие футбольного поля с применением искусственной травы, отремонтированы ограждения, восстановлены трибуны, обновлена система вентиляции, кондиционирования и отопления, заменена проводка. Также на стадионе будет размещена современная система видеонаблюдения и охранная система. Вокруг стадиона будет произведено благоустройство и высажены кусты с деревьями. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.

Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://www.nta-nn.ru/news/economy/2016/news_560334/

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