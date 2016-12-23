На тренировочную площадку ЧМ-2018 в Дзержинске потратят более 133 миллионов

133,592 миллиона рублей будет выделено на реконструкцию стадиона в Дзержинске к ЧМ-2018, сообщает nta-nn.ru. Торги по определению исполнителя работ пройдут 16 января. Часть средств оплатит администрация Дзержинска, а еще часть - из федерального бюджета.

В рамках реконструкции на стадионе будет заменено покрытие футбольного поля с применением искусственной травы, отремонтированы ограждения, восстановлены трибуны, обновлена система вентиляции, кондиционирования и отопления, заменена проводка. Также на стадионе будет размещена современная система видеонаблюдения и охранная система. Вокруг стадиона будет произведено благоустройство и высажены кусты с деревьями. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.

Стадион станет одной из 64 тренировочных площадок для участников чемпионата мира-2018.