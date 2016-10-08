10:53 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

На товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики проданы все билеты

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Все билеты на матч РоссияКоста-Рика, который станет первым на новом стадионе "Краснодара", проданы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на директора по маркетингу "Краснодара" Вадима Воинова. Отмечается, что на встрече ожидается аншлаг. Новая арена "быков" вмещает 34 291 человека.

Матч между сборными России и Коста-Рики состоится 9 октября в Краснодаре. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161008/1110473181.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Андрей Палыч 1979

Слышал,что билеты по 5 штук стоят и их распродали.Это не в какие ворота не идёт.Товарищеская игра,две слабые сборные и такие цены!!!

12:27

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