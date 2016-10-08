На товарищеский матч между сборными России и Коста-Рики проданы все билеты

Все билеты на матч Россия – Коста-Рика, который станет первым на новом стадионе "Краснодара", проданы, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на директора по маркетингу "Краснодара" Вадима Воинова. Отмечается, что на встрече ожидается аншлаг. Новая арена "быков" вмещает 34 291 человека.

Матч между сборными России и Коста-Рики состоится 9 октября в Краснодаре. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.