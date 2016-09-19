На стройплощадке стадиона "Калининград" собрали гигантский кран для монтажа крыши

На стройплощадке стадиона ЧМ-2018 в Калининграде собрали гигантский кран для монтажа металлоконструкций крыши, сообщает welcome2018.com. Его грузоподъемность составляет 750 тонн. Сейчас уже осуществляется сборка первого элемента покрытия. Вскоре монтажный блок будет поднят и установлен с помощью крана. Формирование железобетонных элементов настилов трибун третьего яруса в секторах В, Д, Е и Ж завершено, поэтому в них можно проводить монтаж несущих элементов кровли.

Стадион "Калининград" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.