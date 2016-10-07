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На стройке стадиона в Петербурге разбился рабочий

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На стройке стадиона на Крестовском острове погиб рабочий, информирует rosbalt.ru. Несчастный случай произошел утром. На стройку выехало руководство государственной инспекции труда Петербурга. Выясняются детали происшествия.

По предварительной информации, мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта. О случившемся сообщили охранники стройки. Имя и возраст погибшего пока неизвестны. Это уже четвертая смерть на строительстве арены.

Дополнительная информация

http://www.rosbalt.ru/piter/2016/10/07/1556628.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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миха 108

проклятое место....

18:50

Aurochs

доэкономились...доворовались...

18:30

01_vlad

Где ирония?

18:21

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