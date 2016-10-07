На стройке стадиона в Петербурге разбился рабочий

На стройке стадиона на Крестовском острове погиб рабочий, информирует rosbalt.ru. Несчастный случай произошел утром. На стройку выехало руководство государственной инспекции труда Петербурга. Выясняются детали происшествия.

По предварительной информации, мужчина сорвался с высоты 32 метра в шахту лифта. О случившемся сообщили охранники стройки. Имя и возраст погибшего пока неизвестны. Это уже четвертая смерть на строительстве арены.